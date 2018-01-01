Basit bir tasarıma sahip Philips Essential Moire LED beyaz tavan lambası, yüksek kaliteli sentetik difüzör aracılığıyla dayanıklı entegre LED ile odanızı dengeli yumuşak bir ışıkla aydınlatır. Tüm faydaları görün
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Standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani elektrik faturanızı düşürüp hemen tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.
Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Entegre LED ışık kaynağı sayesinde bakım veya lamba değiştirme ile uğraşmadan evinizde mükemmel ışık ortamına sahip olabilirsiniz.
20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart)
Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu.
Enerjiyi koruyan enerji tasarruflu ampul sayesinde hem elektrik faturanızı düşürür hem de çevreye katkıda bulunmanızı sağlar.