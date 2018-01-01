Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu Standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani elektrik faturanızı düşürüp hemen tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.

Sistemin parçası olan dahili LED Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Entegre LED ışık kaynağı sayesinde bakım veya lamba değiştirme ile uğraşmadan evinizde mükemmel ışık ortamına sahip olabilirsiniz.

20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart) 20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart)

%80 enerji tasarrufu Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu.

Kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzey

Eşit ışık dağılımı