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    Tavan lambası

    33362 Moire 27K LED TAVAN 16 W, beyaz, LED 333626166 Benzer ürünler bul

    • Aydınlık bir ev için Essential aydınlatma

      33362/61/66

      Tavan lambası

      33362/61/66 Benzer ürünler bul

      Basit bir tasarıma sahip Philips Essential Moire LED beyaz tavan lambası, yüksek kaliteli sentetik difüzör aracılığıyla dayanıklı entegre LED ile odanızı dengeli yumuşak bir ışıkla aydınlatır. Tüm faydaları görün

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    Aydınlık bir ev için Essential aydınlatma

    • 33362 Moire 27K LED TAVAN 16 W
    • beyaz
    • LED

    • Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu

      Geleneksel ışık kaynaklarına kıyasla %80 enerji tasarrufu

      Standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %80'e kadar enerji tasarrufu sağlar. Kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Yani elektrik faturanızı düşürüp hemen tasarruf yapmaya başlayabilirsiniz.

    • Sistemin parçası olan dahili LED

      Sistemin parçası olan dahili LED

      Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Entegre LED ışık kaynağı sayesinde bakım veya lamba değiştirme ile uğraşmadan evinizde mükemmel ışık ortamına sahip olabilirsiniz.

    • 20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart)

      20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart)

      20.000 saatlik olağanüstü uzun kullanım ömrü (Smart)

    • %80 enerji tasarrufu

      %80 enerji tasarrufu

      Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu.

    • Kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzey

      Kolay temizlenebilir pürüzsüz yüzey

    • Eşit ışık dağılımı

      Eşit ışık dağılımı

    • Enerji tasarruflu ampul dahildir

      Enerjiyi koruyan enerji tasarruflu ampul sayesinde hem elektrik faturanızı düşürür hem de çevreye katkıda bulunmanızı sağlar.

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