Philips Lighting
Profesyonel Aydınlatma
Tüketiciler İçin
Daha fazla bilgi
Aydınlatma Armatürleri
Aydınlatma Armatürleri
Aydınlatma Armatürleri
Aydınlatma Armatürleri
Lamba seçin
Ampuller
Ampuller
Ampuller
Ampuller
Ampul seçin
Kompakt floresan ampuller
Halojen ampuller
Öne çıkanlar
Öne çıkanlar
Öne çıkanlar
Öne çıkanlar
Hue
LED Ampuller
LED Filament
SceneSwitch
EyeComfort
Bilgi ve Yardım
Bilgi ve Yardım
Bilgi ve Yardım
Bilgi ve Yardım
Ev aydınlatmasıyla ilgili yenilikler
LED'i Keşfedin
Temas
Diğer Philips ürünleri
Garanti politikası
Profesyonel Aydınlatma
Tüketiciler İçin
Daha fazla bilgi
Türkiye
...
Anasayfa
Bir lamba seçin
Fonksiyonel
59202 MESON 105 7W 65K WH Recessed spot light
Öneriler
Gömme spot lamba
59202 MESON 105 7 W 65K WH, beyaz, LED
5920231H4
Benzer ürünler bul
Genel Bilgiler
Teknik özellikler
Destek
Kılavuzlar ve Belgeler
Localized Commercial Leaflet
PDF dosya, 230.210 B, yayınlanmış 13 Ağustos 2019 Salı
Localized Commercial Leaflet
PDF dosya, 230.210 B, yayınlanmış 13 Ağustos 2019 Salı
Bize ulaşın
Bizi arayın: 0 850 390 1 922
Pazartesi - Cuma: 10:00 – 20:00
İletişim seçenekleri