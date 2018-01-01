Mekanlarınızı Philips Meson LED gömme lamba ile aydınlatın ve yüksek kalite difüzör ile LED ışık kaynağından eşit şekilde yayılan yumuşak ışığın keyfini çıkarın. Ev sahipleri bu avizeyi hızlı ve kolay bir biçimde monte edebilir. Tüm faydaları görün