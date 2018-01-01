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    Gömme spot lamba

    59202 MESON 105 7 W 65K WH, beyaz, LED 5920231H4 Benzer ürünler bul

    • Aydınlık bir ev için Essential aydınlatma

      59202/31/H4

      Gömme spot lamba

      59202/31/H4 Benzer ürünler bul

      Mekanlarınızı Philips Meson LED gömme lamba ile aydınlatın ve yüksek kalite difüzör ile LED ışık kaynağından eşit şekilde yayılan yumuşak ışığın keyfini çıkarın. Ev sahipleri bu avizeyi hızlı ve kolay bir biçimde monte edebilir. Tüm faydaları görün

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    Aydınlık bir ev için Essential aydınlatma

    • 59202 MESON 105 7 W 65K WH
    • beyaz
    • LED

    • Sistemin parçası olan dahili LED

      Sistemin parçası olan dahili LED

      Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Entegre LED ışık kaynağı sayesinde bakım veya lamba değiştirme ile uğraşmadan evinizde mükemmel ışık ortamına sahip olabilirsiniz.

    • %80 enerji tasarrufu

      %80 enerji tasarrufu

      Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu.

    • Anında ve titreşimsiz açılma

      Elektronik balast ile anında ve titreşimsiz açılma

    Tüm teknik özellikleri gör
    • Gözlerinizi yormayacak şekilde tasarlandı. Titreme, stroboskop ve diğer ölçütler ile ürün bilgileri için www.philips.com/eyecomfort adresini ziyaret edin.