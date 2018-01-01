Mekanlarınızı Philips Meson LED gömme lamba ile aydınlatın ve yüksek kalite difüzör ile LED ışık kaynağından eşit şekilde yayılan yumuşak ışığın keyfini çıkarın. Ev sahipleri bu avizeyi hızlı ve kolay bir biçimde monte edebilir. Tüm faydaları görün
Videolar
Görüntüler
Güvenebileceğiniz bir ışık kaynağı. Entegre LED ışık kaynağı sayesinde bakım veya lamba değiştirme ile uğraşmadan evinizde mükemmel ışık ortamına sahip olabilirsiniz.
Standart akkor ışık kaynaklarına kıyasla %80'e varan enerji tasarrufu.
Elektronik balast ile anında ve titreşimsiz açılma